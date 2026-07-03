Горы, леса и ледники: чем уникален Иле-Алатауский национальный парк

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк расположен у подножия Северного Тянь-Шаня, в районе Заилийского Алатау. Это одна из крупнейших и наиболее значимых особо охраняемых природных территорий Казахстана.

Парк был образован 22 февраля 1996 года постановлением Правительства Республики Казахстан с целью сохранения уникальных природных комплексов горной системы, а также растительного и животного мира региона.

По данным Минэкологии, площадь парка составляет 200 160 гектаров. Его территория включает горные ущелья, лесные массивы, альпийские луга, ледники и высокогорные вершины. Вокруг парка расположен Алматинский государственный комплексный заказник площадью 542 400 гектаров.

Территория разделена на несколько функциональных зон: заповедную, зону экологической стабилизации, туристско-рекреационную и зону ограниченной хозяйственной деятельности. Такое зонирование позволяет сочетать охрану природы с научными исследованиями и регулируемым туризмом.

Одним из главных природных богатств парка являются леса. Их площадь превышает 73 тысячи гектаров, а лесистость территории составляет 36,5%. Леса играют важную роль в сохранении водных ресурсов, почвы, климата и биологического разнообразия региона.

Флора парка насчитывает более 2000 видов сосудистых растений, из которых 37 занесены в Красную книгу Казахстана. Среди редких видов – яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный и другие реликтовые растения, характерные для горных экосистем Заилийского Алатау.

Фауна также отличается богатым разнообразием. Здесь обитает около 270 видов позвоночных животных, включая 48 видов млекопитающих и 198 видов птиц. Среди них – косуля, кабан, лисица, белка и каменная куница, а в высокогорных районах встречаются редкие хищники.

Иле-Алатауский национальный парк имеет важное экологическое и научное значение. Это территория сохранения уникальных природных комплексов и генофонда дикоплодовых растений, где продолжают существовать реликтовые виды.

Отметим, что парк является важной частью природного наследия Казахстана и играет ключевую роль в сохранении экосистем Заилийского Алатау.

Ранее сообщалось, что комплекс для круглогодичного туризма появится в Каркаралинске.

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