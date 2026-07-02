Первый национальный парк Казахстана: чем удивляет Баянаул

Баянаульский государственный национальный природный парк по праву считается одной из главных природных жемчужин Павлодарской области.

Как сообщает, Министерство экологии и природных ресурсов, это первый национальный парк Казахстана, основанный в 1985 году для сохранения уникальной природы, редких видов животных и растений, а также развития экологического туризма.

Площадь парка составляет более 68 тысяч гектаров. Он расположен на территории Казахского мелкосопочника, а высота местных гор достигает 1027 метров над уровнем моря. Самая высокая точка — гора Акбет, с которой связана старинная легенда о девушке, пожертвовавшей собой ради свободы выбора.

Одной из главных достопримечательностей парка являются озера Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и Биржанколь. Каждое из них имеет свою историю. Озеро Жасыбай названо в честь легендарного батыра, Сабындыколь известно необычно мягкой водой, а Торайгыр связано с именем казахского поэта Султанмахмута Торайгырова.

Баянаул привлекает туристов не только живописной природой, но и историко-культурными памятниками. Здесь находятся пещера Коныр-Аулие, скалы Кемпиртас и Когершин, урочище Кен Алан, ботаническая тропа, мавзолей батыра Жасыбая, могила Султанмахмута Торайгырова и мавзолей Машхура Жусупа Копеева. Любители активного отдыха могут подняться на горы Найзатас и Акбет.

На территории парка произрастают 552 вида растений. Пять из них занесены в Красную книгу Казахстана, включая адонис весенний, тюльпан и ковыль перистый. Леса занимают около 40% территории парка и представлены в основном сосной, березой и осиной.

Животный мир также отличается богатым разнообразием. Здесь обитают 45 видов млекопитающих, более 200 видов птиц и 13 видов рыб. В Красную книгу Казахстана занесены архар, беркут, черный аист, балобан, филин, кудрявый пеликан и другие редкие представители фауны.

Сегодня экологический туризм остается одним из главных направлений развития Баянаульского национального парка. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть уникальные природные ландшафты, познакомиться с богатой флорой и фауной и посетить исторические и культурные памятники региона.

Ранее сообщалось, что комплекс для круглогодичного туризма появится в Каркаралинске.

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