Горы, озера и легенды: чем знаменит национальный парк "Кокшетау"

Государственный национальный природный парк "Кокшетау" расположен на севере Акмолинской области и объединяет живописные горно-лесные территории и озерные экосистемы Зерендинской, Шалкарской, Имантауской и Айыртауской природных зон.

Парк был создан в апреле 1996 года постановлением Правительства Республики Казахстан. Его главная цель – сохранение уникальных природных комплексов, озерных экосистем, а также памятников археологии, истории и культуры Северного Казахстана.

Территория национального парка площадью более 182 тысяч гектаров находится примерно в 60 километрах к юго-западу от Кокшетау. В состав парка входят лесные массивы и акватории озер Зеренда, Шалкар, Имантау и Саумалколь.

Основными направлениями работы парка являются сохранение редких природных объектов и культурного наследия, развитие научных методов охраны окружающей среды, восстановление нарушенных природных комплексов, экологическое просвещение населения и проведение мониторинга состояния экосистем.

На территории парка сохраняются уникальные природные ландшафты, редкие виды растений и животных. В лесах обитают рыси, лоси, косули, кабаны, лисицы, зайцы и корсаки. Озера богаты различными видами рыб, среди которых рипус и сиг.

Помимо природных достопримечательностей, парк представляет большой интерес с исторической точки зрения. Туристы могут посетить музей Шокана Уалиханова, мемориальный комплекс "Карасай батыр", древний могильник Карсак и археологический памятник Ботай.

На территории национального парка расположены 13 памятников природы республиканского значения. Для посетителей разработаны туристические маршруты, которые позволяют познакомиться с уникальными природными объектами и культурным наследием региона.

"Кокшетау" остается одним из популярных мест отдыха в Казахстане, привлекая туристов живописными пейзажами, чистыми озерами и богатой историей.

Как в нацпарке "Тарбагатай" сохраняют уникальную природу, можно ознакомиться в нашем материале.

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