Грунт незаконно вывезли с территории Астаны

Столичная полиция выявила факт незаконного вывоза грунта с помощью дронов и систем видеомониторинга.

Для контроля территорий, не охваченных стационарными камерами, правоохранители используют беспилотные летательные аппараты и современные технологии наблюдения.

Во время одного из рейдов на улице Айтматова дрон зафиксировал факт незаконного вывоза грунта.

Система распознавания государственных номерных знаков позволила установить два грузовых автомобиля, задействованных в перевозке.

Информация была передана сотрудникам полиции. Водители установлены и привлечены к ответственности, транспортные средства помещены на коммунальную стоянку.

Материалы направлены в департамент экологии города Астаны.

В ведомстве напомнили, что незаконный вывоз грунта является нарушением природоохранного законодательства и влечет ответственность.

Ранее теневой вывоз бензина и дизеля предотвратили в республике.

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