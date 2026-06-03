Грунт незаконно вывезли с территории Астаны
Водителей наказали.
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Столичная полиция выявила факт незаконного вывоза грунта с помощью дронов и систем видеомониторинга.
Для контроля территорий, не охваченных стационарными камерами, правоохранители используют беспилотные летательные аппараты и современные технологии наблюдения.
Во время одного из рейдов на улице Айтматова дрон зафиксировал факт незаконного вывоза грунта.
Система распознавания государственных номерных знаков позволила установить два грузовых автомобиля, задействованных в перевозке.
Информация была передана сотрудникам полиции. Водители установлены и привлечены к ответственности, транспортные средства помещены на коммунальную стоянку.
Материалы направлены в департамент экологии города Астаны.
В ведомстве напомнили, что незаконный вывоз грунта является нарушением природоохранного законодательства и влечет ответственность.
Ранее теневой вывоз бензина и дизеля предотвратили в республике.
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