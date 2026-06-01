Теневой вывоз бензина и дизеля предотвратили в республике

Пограничная служба Комитета национальной безопасности продолжает пресекать попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов через государственную границу.

С начала текущего года в пунктах пропуска выявлено более 2400 фактов незаконного перемещения нефтепродуктов. Речь идет о бензине, дизельном топливе, керосине и других видах горюче-смазочных материалов.

Всего изъято свыше 300 тонн топлива на сумму около 60 млн тенге.

Все виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В КНБ отмечают, что принимаемые меры направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота нефтепродуктов.

Работа в данном направлении продолжается.

