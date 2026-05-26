"Хаотичный туризм вредит горам сильнее": что заявили на слушаниях по Кок-Жайлау

Разработчики проекта заявили, что современная инфраструктура позволит не только снизить хаотичную нагрузку на природу, но и создаст новые возможности для спорта, туризма и занятости населения, передает BAQ.kz.

Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development LTD Ержан Еркинбаев отметил, что нагрузка на горные территории уже сейчас остается высокой.

По его словам, даже без реализации проекта тысячи людей каждую неделю поднимаются в горы стихийно и без контроля. Это приводит к появлению незаконных троп, эрозии склонов и накоплению мусора.

"Хаотичный туризм наносит природе значительно больший ущерб, чем организованный туристический поток", - сказал он.

В качестве примера Ержан Еркинбаев привел европейские страны.

"В Альпах расположено более 1100 горнолыжных курортов. Австрия, Швейцария, Франция не закрыли горы. Напротив, они создали современную инфраструктуру, которая позволяет принимать миллионы туристов при минимальном воздействии на природу", - отметил Еркинбаев.

Он добавил, что к проекту привлечены европейские консультанты с опытом строительства в Альпийском регионе, а также казахстанские научные институты. В работе участвуют экологи, гидрологи, почвоведы, археологи и зоологи.

Во время слушаний отдельное внимание уделили вопросам безопасности туристов. По данным разработчиков, только за прошлый год спасатели более 400 раз выезжали на поисковые операции в горах Алматы.

"За каждой цифрой статистики стоят реальные человеческие судьбы. Если современная инфраструктура способна предотвратить хотя бы часть таких трагедий, значит ее создание - это вопрос ответственности", - подчеркнул глава компании.

Проект предусматривает создание единой системы горных троп, внедрение цифровой навигации, профессиональную маркировку маршрутов, системы экстренной связи и строительство современных визит-центров.

Кроме того, разработчики рассчитывают, что проект окажет серьезное влияние на экономику Алматы. По оценке компании, строительство курорта позволит создать не менее 5 тысяч рабочих мест в гостиничном бизнесе, транспортной сфере, секторе услуг и малом предпринимательстве.

"Это не просто курорт. Это новый экономический центр Алматы", - заявил Еркинбаев.

В завершение выступления он отметил, что развитие туризма должно идти параллельно с ответственным отношением к окружающей среде.