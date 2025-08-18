Региональный уполномоченный по правам ребёнка Павлодарской области Сауле Шакенева рассказала о состоянии 7-летнего мальчика, выжившего после трагедии в Павлодаре, передает BAQ.KZ.

После выписки из детской областной больницы ребёнок находится вместе с отцом у родственников в одном из сёл Экибастузского района. Отец взял больничный по уходу.

По словам Шакеневой, мальчик чувствует себя лучше и восстанавливается, однако врачи назначили строгий постельный режим на месяц из-за переломов костей таза.

Во время встречи ребёнок признался, что не хочет возвращаться в город:

"Жиырма жыл ауылда тұрамын" ("20 лет буду жить в ауле"), — сказал он.

Отец поддержал желание сына переехать в село.

Сауле Шакенева отметила, что уже обсудила ситуацию с заместителем акима Экибастуза Бибигуль Имангалиевой, которая пообещала взять под личный контроль вопросы медицинского сопровождения мальчика, дальнейшей реабилитации, перевода в местную школу и трудоустройства его отца.

С ребёнком продолжат работать психологи. Пока ему не сообщили о гибели младшего брата, поэтому мальчик практически не отпускает от себя отца.

Шакенева поблагодарила классного руководителя мальчика Алию Еркасову за поддержку и участие. Учительница навестила ученика в больнице, а затем вместе с уполномоченной приехала к нему в село, чтобы ребёнок чувствовал себя спокойно и доверял взрослым.

Напомним, трагедия произошла 30 июля в Павлодаре. Женщина выбросила из окна двоих детей и сама спрыгнула следом. Младший ребёнок, полутора лет, скончался в больнице. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и доведении до самоубийства. Следствие установило, что женщина состояла на учёте в специализированном медучреждении.