Hyundai Engineering построит газоперерабатывающий завод на Карачаганаке

Южнокорейская компания Hyundai Engineering получила уведомление о присуждении контракта на строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Проект предусматривает строительство крупного газоперерабатывающего комплекса и сопутствующей инфраструктуры на территории Карачаганакского перерабатывающего комплекса. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет перерабатывать до 5 млрд кубометров сырого газа в год.

В Hyundai Engineering отметили, что новый контракт подтверждает опыт компании в реализации проектов газовой отрасли и укрепляет ее позиции в Центральной Азии.

"Это уведомление о присуждении контракта подтверждает доказанную экспертизу и возможности Hyundai Engineering в сфере строительства газоперерабатывающих предприятий", – говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что после реализации проекта Казахстан станет третьей страной Центральной Азии, где Hyundai Engineering реализует крупные проекты в газовой отрасли наряду с Узбекистаном и Туркменистаном.

"Проект позволит Hyundai Engineering закрепить присутствие на всех трех ключевых рынках Центральной Азии и усилить позиции компании в регионе СНГ", – подчеркнули в компании.

Карачаганак является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Казахстана. Строительство нового газоперерабатывающего завода позволит увеличить объемы переработки сырого газа и нарастить поставки товарного газа на внутренний рынок страны.

Напомним, проект Карачаганакского газоперерабатывающего завода включен в Комплексный план развития газовой отрасли до 2029 года и реализуется по поручению Президента Казахстана. Будущее предприятие сможет перерабатывать до 5 млрд кубометров сырого газа в год. Как сообщали ранее в Министерстве энергетики, основная цель проекта – обеспечить внутренний рынок товарным газом и снизить зависимость от переработки сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в России. В мае в Астане под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова прошло специальное совещание по реализации проекта. Тогда сообщалось, что подтверждена его экономическая целесообразность, подписано соглашение с китайской компанией CITIC Construction, а также ведется подготовка к этапу базового проектирования (FEED). Единым оператором проекта определена компания QazaqGaz. В ходе совещания министр энергетики заявил, что переговоры с иностранными акционерами по вопросам поставок сырого газа, ценообразования и интеграции завода с инфраструктурой месторождения затягиваются и тормозят переход к строительству. По его словам, проект имеет критическое значение для страны и должен реализовываться в строгом соответствии с национальными экономическими интересами.

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