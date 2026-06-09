Hyundai Engineering построит газоперерабатывающий завод на Карачаганаке
О получении письма с подтверждением (Letter of Award (LOA) компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.
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Южнокорейская компания Hyundai Engineering получила уведомление о присуждении контракта на строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении в Казахстане, передает BAQ.KZ.
Проект предусматривает строительство крупного газоперерабатывающего комплекса и сопутствующей инфраструктуры на территории Карачаганакского перерабатывающего комплекса. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет перерабатывать до 5 млрд кубометров сырого газа в год.
В Hyundai Engineering отметили, что новый контракт подтверждает опыт компании в реализации проектов газовой отрасли и укрепляет ее позиции в Центральной Азии.
"Это уведомление о присуждении контракта подтверждает доказанную экспертизу и возможности Hyundai Engineering в сфере строительства газоперерабатывающих предприятий", – говорится в сообщении компании.
Также отмечается, что после реализации проекта Казахстан станет третьей страной Центральной Азии, где Hyundai Engineering реализует крупные проекты в газовой отрасли наряду с Узбекистаном и Туркменистаном.
"Проект позволит Hyundai Engineering закрепить присутствие на всех трех ключевых рынках Центральной Азии и усилить позиции компании в регионе СНГ", – подчеркнули в компании.
Карачаганак является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Казахстана. Строительство нового газоперерабатывающего завода позволит увеличить объемы переработки сырого газа и нарастить поставки товарного газа на внутренний рынок страны.
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