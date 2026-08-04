Годовая инфляция в Казахстане по итогам июля 2026 года снизилась до 10,2%.

По данным Министерства национальной экономики, за месяц цены выросли на 0,6%, что ниже показателей июля последних двух лет – по 0,7% в 2024 и 2025 годах.

Что повлияло на снижение

Замедлению роста цен способствует комплекс мер, реализуемых Правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Основная цель этих мер – сдерживание роста цен, поддержание макроэкономической стабильности и повышение благосостояния населения.

Цены на продукты растут медленнее

Главным фактором замедления инфляции стало снижение темпов роста цен на продовольственные товары.

В июле годовая продовольственная инфляция составила 10,1%. При этом цены на социально значимые продукты выросли всего на 2,4%, что на 7 процентных пунктов ниже, чем годом ранее.

Власти связывают это с рядом мер: расширением списка социально значимых продуктов с 19 до 31 позиции, контролем за соблюдением предельной торговой надбавки в 15%, сокращением числа посредников и увеличением поставок отечественной продукции.

Что влияет на рост цен?

Несмотря на замедление инфляции, давление на цены сохраняется. Среди факторов – постепенная либерализация рынка горюче-смазочных материалов и завершение моратория на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги.

В результате годовой рост цен на непродовольственные товары в июле составил 11,7%.

Ранее Нацбанк назвал направление, где инфляция усилила темпы. Также сообщалось, что несмотря на замедление продовольственной инфляции, цены на непродовольственные товары продолжают расти.

Тимур Сулейменов отметил, что основным фактором, оказывающим наибольшее влияние на годовую инфляцию, по-прежнему остаются цены на продовольственные товары. На их долю приходится 4,35 процентного пункта.

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