Багаж из Бангкока привёл казахстанку к 16 годам лишения свободы
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Суд в Алматы вынес приговор по делу о крупной партии наркотиков, изъятой в международном аэропорту.
23-летняя жительница Жамбылской области признана виновной в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. По материалам дела, в декабре 2025 года она прибыла рейсом "Бангкок – Алматы", где в её багаже обнаружили 8 кг 879 граммов гашишного масла.
Следствием установлено, что она действовала по предварительной договорённости и за денежное вознаграждение согласилась перевезти запрещённые вещества через границу, а также обеспечить их дальнейшее хранение и сбыт.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы.
В полиции подчеркнули, что незаконный оборот наркотиков в Казахстане влечёт за собой строгую уголовную ответственность.
Ранее закладчика отправили в места лишения свободы на 7 лет.
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