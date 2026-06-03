Багаж из Бангкока привёл казахстанку к 16 годам лишения свободы

Суд в Алматы вынес приговор по делу о крупной партии наркотиков, изъятой в международном аэропорту.

23-летняя жительница Жамбылской области признана виновной в незаконной перевозке наркотических средств в особо крупном размере. По материалам дела, в декабре 2025 года она прибыла рейсом "Бангкок – Алматы", где в её багаже обнаружили 8 кг 879 граммов гашишного масла.

Следствием установлено, что она действовала по предварительной договорённости и за денежное вознаграждение согласилась перевезти запрещённые вещества через границу, а также обеспечить их дальнейшее хранение и сбыт.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что незаконный оборот наркотиков в Казахстане влечёт за собой строгую уголовную ответственность.

Ранее закладчика отправили в места лишения свободы на 7 лет.

Читайте также: