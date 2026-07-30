Инвесторам с проектами на 1,2 трлн тенге помогли устранить административные барьеры

В Алматинской области оказали поддержку 28 инвесторам, реализующим проекты общей стоимостью 1,2 трлн тенге. Эти инициативы предусматривают создание более 20 тысяч рабочих мест.

Какие барьеры удалось снять

За первое полугодие текущего года в рамках сопровождения инвестиционных проектов были решены 30 проблемных вопросов, которые могли повлиять на сроки и условия реализации крупных инициатив.

Работа была направлена на устранение административных препятствий и создание более комфортных условий для инвесторов. В результате отменены шесть незаконных проверок и три административных штрафа, вынесенных контролирующими органами.

Что помогло ускорить реализацию проектов

Инвесторам оказали содействие в решении вопросов, связанных с земельными участками и подключением объектов к инфраструктуре.

В частности, предпринимателям предоставили четыре земельных участка и обеспечили получение двух технических условий для подключения к электрическим сетям.

Кто ответил за создание препятствий

В регионе продолжается работа по недопущению необоснованного давления на бизнес. За создание административных барьеров восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще десять – к административной.

Кроме того, около 100 инвесторов включены в Национальную цифровую инвестиционную платформу. Это позволяет использовать дополнительные механизмы защиты и сопровождения проектов, включая «прокурорский фильтр».

Как защищают крупные инвестиции

За отчетный период не были согласованы три проверки в отношении инвесторов, 10 административных протоколов и 11 мер запретительно-ограничительного характера.

Также государственные органы отозвали два исковых заявления, которые были поданы без необходимого согласования.

В результате инвесторы с проектами на 1,2 трлн тенге получили поддержку в решении административных и организационных вопросов. Работа по сопровождению бизнеса и защите прав инвесторов в Алматинской области продолжается.

Ранее прокуратура Атырауской области добилась отмены незаконного доначисления налогов на сумму свыше 230 млн тенге в отношении компании «Тексол Транс».

Инвестор реализует в регионе проект по развитию отечественного машиностроения стоимостью около 24 млрд тенге. В его рамках планируется создать более 300 рабочих мест.

После защиты прав компании в Атырау открылся новый независимый научно-испытательный центр. Он предназначен для исследований и испытаний продукции машиностроительной отрасли.

Объекты компании посетил прокурор области Мадияр Басшыбаев. Он заявил, что запуск центра станет значимым этапом для развития отечественной испытательной базы и роста конкурентоспособности казахстанской машиностроительной продукции.

С начала 2026 года прокуратура региона защитила права 49 инвесторов. Они реализуют проекты на 3,9 трлн тенге, предусматривающие создание около 3,5 тысячи рабочих мест.

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