Иран выдвинул свои условия для возможных переговоров с США на фоне продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил иранский телеканал Al Mayadeen, передаёт BAQ.kz.

По данным телеканала, Тегеран готов обсуждать дальнейшие шаги только при выполнении ряда требований.

"Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию", - говорится в сообщении телеканала.

Речь идет о гарантиях безопасности со стороны США, праве Ирана развивать полный цикл ядерного топлива и компенсациях за последствия военных действий.

Ранее, 7 марта Дональд Трамп высказался о возможности соглашения с Ираном, заявив, что оно возможно лишь при "безусловной капитуляции" Тегерана. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в пятницу, 6 марта, в социальной сети Truth Social. Как следует из заявления главы Белого дома, Вашингтон придерживается жесткой позиции по этому вопросу.

"Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции! После этого и после выбора великого и приемлемого лидера (лидеров) мы вместе со многими нашими замечательными и очень смелыми союзниками и партнерами будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде", - отметил он.

Предыстория конфликта

Эскалация в регионе началась 28 февраля, когда президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. После этого США и Израиль начали серию ударов по военной и стратегической инфраструктуре страны. Удары были нанесены по нескольким крупным городам. Взрывы были слышны в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже, Керманшахе, Тебризе и провинции Лорестан.

Позднее государственные СМИ Ирана сообщили о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи в результате атак.

Потери и последствия

По последним данным СМИ, число погибших в результате ударов и боевых действий превышает 1200 человек в Иране, тысячи получили ранения.

Жертвы есть и в других странах региона. В Израиле в результате ракетных ударов погибли не менее 11 человек, также сообщается о погибших среди американских военных.

Боевые действия затронули и другие государства Ближнего Востока. Сообщается о жертвах и ударах по объектам в странах Персидского залива, включая Катар, ОАЭ и Азербайджан, которые оказались вовлечены в региональное противостояние из-за размещения военных баз и союзнических обязательств.

На фоне продолжающихся боевых действий в регионе растёт международная обеспокоенность, а ряд стран и международных организаций призывают стороны к деэскалации и переговорам.