Историческое оружие нашли при ремонте старого дома в Улытау
Сегодня 2026, 13:48
Фото: Polisia.kz
Специалисты установили, что это легендарное гладкоствольное ружье Browning Auto-5, созданное конструктором Джоном Мозесом Браунингом в конце XIX века. По данным Polisia.kz, эта модель использовалась в армейских и правоохранительных структурах, в том числе во время Второй мировой войны.
Сейчас ружьё отправлено на баллистическую экспертизу. Правоохранители выясняют его точный возраст и проверяет возможную криминальную историю.
В ведомстве напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу звонить по номеру "102".
Ранее сообщалось, что канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы.
