Историческое оружие нашли при ремонте старого дома в Улытау

В Жанааркинском районе области Улытау мужчина во время ремонта в недавно приобретённом старом доме обнаружил старинное ружье. Он сразу сообщил в полицию и добровольно передал оружие.

Специалисты установили, что это легендарное гладкоствольное ружье Browning Auto-5, созданное конструктором Джоном Мозесом Браунингом в конце XIX века. По данным Polisia.kz, эта модель использовалась в армейских и правоохранительных структурах, в том числе во время Второй мировой войны.

Сейчас ружьё отправлено на баллистическую экспертизу. Правоохранители выясняют его точный возраст и проверяет возможную криминальную историю.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу звонить по номеру "102".

Ранее сообщалось, что канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы.

