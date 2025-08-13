В Казахстане немало мастеров, которые продолжают традиции народных ремесел и адаптируют их к современным условиям. Одна из них – жительница села Улытау, Улытауского района, Улытауской области Айзада Сансызбайкызы. Сегодня она с помощью проекта "Ауыл аманаты" превратила искусство шитья в источник дохода и успешно развивает своё дело. Корреспондент BAQ.KZ побеседовал с швеёй и расспросил о её бизнесе.

Айзада увлекалась шитьём с детства. Она шила одежду для кукол, делала разные мелочи для дома. Но жизненный путь сначала привел её к получению высшего образования. Она получила два диплома по экономической и технической специальностям. Однако швейное дело, ставшее делом сердца, в итоге всё равно притянуло её к себе. В конце 2019 года, находясь в декретном отпуске, молодая мама решила использовать свободное время с пользой и смело превратила своё хобби в бизнес.

"Шить шторы, скатерти, лоскутные одеяла я научилась на специальных курсах. Сначала шила только для знакомых и соседей. Со временем спрос вырос, и я открыла собственное ателье", – рассказывает Айзада.

Результат государственной поддержки

В прошлом году предприниматель получила по проекту "Ауыл аманаты" кредит под 2,5% в размере 7 млн 800 тысяч тенге. Эти средства позволили расширить швейный бизнес. Она приобрела пять швейных машин и различные ткани и нити.

Сейчас Айзада в арендованном небольшом цехе принимает заказы и системно ведёт свой бизнес. По её словам, в селе найти квалифицированную швею непросто. Несмотря на это, она одна управляется с пятью машинами и удовлетворяет запросы клиентов. Также трудоустроила одну помощницу-швею.

"Преимущество проекта "Ауыл аманаты" – предоставление низкопроцентных кредитов начинающим предпринимателям. Думаю, это большая помощь со стороны государства. В селе есть свои трудности для начала бизнеса, но главное – желание. Если рискнуть и трудиться, можно добиться успеха. Тем, кто хочет начать свое дело, скажу: не бойтесь. Если работать, результат обязательно будет", – говорит она.

Казахский колорит и доступная цена

В ателье Айзады изделия отличаются высоким качеством и доступной ценой. Например, комплект на выписку из роддома стоит 30-35 тысяч тенге. Также здесь шьют шторы, скатерти, чехлы для стульев, лоскутные одеяла, детскую национальную одежду. Заказы поступают не только от жителей района, но и из Жезказгана и Караганды.

В будущем она планирует расширить цех и развивать направление пошива одежды в национальном стиле.

Труд мастера – богатство

Айзада Сансызбайкызы своим любимым делом вдохновляет женщин села на предпринимательство. В каждом её изделии – казахский дух, национальный орнамент, сочетание нежности и трудолюбия.

"Швейное дело – это не только способ заработка, но и творчество. Каждый раз, создавая изделие, ты даришь радость. Когда люди довольны, понимаешь, что твой труд оправдался", – говорит мастерица.

Эта молодая мастерица из исторического Улытау вносит значимый вклад в развитие малого бизнеса на селе и возрождение национального искусства. Благодаря таким деловым женщинам, как Айзада, потенциал села растёт, а ценность ремесла поднимается на новый уровень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как проект "Ауыл аманаты" дал новый импульс сельской стоматологии и помог развивать бизнес местному врачу-стоматологу.

Также мы писали о мебельщике из Арала, который, получив льготный кредит, расширил свой цех.

Жительница села Шелек в Алматинской области благодаря льготному кредиту по программе "Ауыл аманаты" превратила любовь к цветам в бизнес.