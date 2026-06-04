Из документов детей исключат сведения о рождении в учреждениях УИС

В Казахстане хотят исключить из документов детей отметку о рождении в исправительном учреждении, передает BAQ.KZ. Поправки уже прошли два чтения в Сенате.

О предлагаемых изменениях сообщил депутат Сената Марат Кожаев.

"Предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка в учреждении уголовно-исполнительной системы оно не будет указываться в свидетельстве о рождении", – сказал Кожаев на заседании Сената

По словам сенатора, законом также предусмотрены нормы, направленные на гуманизацию уголовно-исполнительной системы и улучшение условий отбывания наказания женщинами в учреждениях средней и максимальной безопасности. В частности, новые положения регулируют вопросы приобретения продуктов питания, получения посылок и передач, а также порядок предоставления свиданий.

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