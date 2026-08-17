Из-за сильной засухи в Бельгии ограничили использование воды для жителей
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В 15 коммунах бельгийского региона Валлония ввели ограничения на использование воды на фоне сильной засухи. Об этом сообщает Координационный центр оценки рисков при правительстве Валлонии.
Жителям запрещено использовать воду для некритических нужд. В частности, ограничения касаются полива и наполнения бассейнов и других резервуаров.
Причиной стало рекордное снижение уровня грунтовых вод и быстрое обмеление рек. Крупные судоходные реки, в том числе Маас, Шельда и Самбра, пока сохраняют минимально необходимый уровень воды, однако движение судов осложнено.
Некоторые небольшие реки уже местами пересохли. Из-за низкого уровня воды десятки лодочных станций, популярных в летний сезон, приостановили работу.
Засуха может стать рекордной
По данным Королевского метеорологического института Бельгии, нынешняя засуха стала второй по силе с начала наблюдений в 1970 году и в ближайшие дни может установить новый рекорд.
Ситуацию усугубляют жара и дефицит осадков. В июле и августе температура воздуха неоднократно превышала 35–36 градусов.
В июле при среднем количестве осадков около 100 мм выпало чуть более 10 мм – почти в десять раз меньше нормы.
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