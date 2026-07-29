Кабель на 1,2 млн тенге вынесли со строительного объекта в Астане

Столичные полицейские установили подозреваемого в краже кабеля со строительной площадки.

По данным Департамента полиции города, сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге.

Как сообщили правоохранители, 34-летний мужчина утром пришел на строительный объект на улице Калдаякова и, воспользовавшись свободным доступом, тайно похитил кабель, предназначенный для прогрева бетона.

После обнаружения пропажи представитель строительной компании обратился в правоохранительные органы.

Как раскрыли кражу

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории объекта и рядом со строительной площадкой. Это позволило установить личность подозреваемого», – сообщили в ведомстве.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

«По данному факту проводится досудебное расследование», – добавили стражи порядка.

Правоохранители напомнили владельцам строительных объектов о необходимости обеспечивать сохранность материалов и оборудования.

В полиции рекомендуют хранить ценные материалы в охраняемых местах, устанавливать камеры видеонаблюдения и обеспечивать достаточное освещение территории.

Также отмечается, что незаконное завладение чужим имуществом влечет уголовную ответственность.

Ранее на железной дороге была раскрыта кража меди на 135 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны пять человек в возрасте от 32 до 61 года. Все они являются жителями города Балхаш. Как установило следствие, организатором противоправных действий оказался работник железнодорожных организаций.

По данным полиции, на станции Токырау в Карагандинская область подозреваемые совершили кражу груза катодной меди общим весом более 32 тонн из железнодорожного вагона. Состав следовал по маршруту Өскемен – Курык-Порт. Сумма причиненного ущерба превысила 135 млн тенге.

Вина всех участников преступной группы была доказана в полном объеме. Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, чем расследование данного уголовного дела было завершено.

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