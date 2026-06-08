Рецидивисты обчистили квартиру в Степногорске

В управление полиции города Степногорска 3 июня обратился местный житель с заявлением о краже. Он сообщил, что неизвестные проникли в его квартиру во время его отсутствия и похитили деньги и золотые изделия на общую сумму более 1 млн тенге.

По данным полиции, злоумышленники попали в жилище путем подбора ключей к входной двери. Преступление было совершено примерно за час, пока хозяина не было дома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий: опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения, проверили возможные пути передвижения подозреваемых, а также места сбыта похищенных ювелирных изделий.

Оперативными действиями правоохранителей в течение двух суток удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались жители Кокшетау, ранее судимые за имущественные преступления.

В ходе обысков часть похищенного имущества была обнаружена и изъята. Также собраны другие вещественные доказательства.

Подозреваемые дали признательные показания. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Акмолинской области.

На период расследования задержанные водворены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

Ранее неопытного грабителя задержали полицейские Уральска.

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