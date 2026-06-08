Как борются с наркобизнесом в Костанайской области

В Костанайской области с начала года из незаконного оборота изъято 230 килограммов наркотических средств. Также ликвидировано 180 наркосайтов и 100 граффити-надписей, а порядка 2,9 тысячи банковских счетов заблокированы.

В рамках уголовных дел судом наложен арест на 194 млн тенге, находившихся на счетах в банках второго уровня. К уголовной ответственности привлечены 33 человека, из них 13 – за сбыт наркотиков и 2 – за их рекламу.

Наркобизнес в сети

Правоохранители отмечают, что наркосхемы все чаще уходят в онлайн-пространство. Для вербовки и продвижения используются мессенджеры и социальные сети.

Отдельным эпизодом стала деятельность жительницы Житикары, осужденной на 7 лет лишения свободы за рекламу и сбыт наркотиков через интернет. Приговор вступил в законную силу.

По данным суда, она участвовала в работе интернет-магазина наркотиков через Telegram, где выполняла функции по продвижению и подбору новых участников. Также через TikTok и Instagram размещались объявления о «заработке», которые использовались для вербовки исполнителей.

В ходе обыска у нее изъято более 790 граммов синтетических наркотиков.

Снижение преступности

Несмотря на выявленные факты, в регионе фиксируется снижение наркопреступлений на 37% – с 213 до 134 случаев.

Сократилось и число преступлений, связанных с хранением наркотиков – со 101 до 61, а фактов сбыта – с 69 до 41.

В регионе продолжается системная работа по противодействию наркопреступности. Основной акцент делается на выявление онлайн-каналов сбыта, блокировку финансовых потоков и пресечение вербовки через социальные сети.

Ранее крупную партию синтетики изъяли у приезжего в Павлодаре.

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