Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код "курьеру" службы доставки

Финансовый регулятор предупредил о случаях мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками почтовых служб.

По данным ведомства, схема начинается с SMS-сообщения якобы от почтовой компании о доставке письма или посылки. После этого гражданам поступает звонок через мессенджер от абонента, который представляется сотрудником службы доставки.

Под предлогом уточнения адреса или подтверждения получения посылки у людей запрашивают код, который приходит в SMS.

Получив этот код, мошенники могут получить доступ к приложениям и сервисам, а также использовать его для кражи личных данных и денежных средств.

Казахстанцам рекомендуют никогда не сообщать коды из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации. Также не следует переходить по подозрительным ссылкам и передавать банковские данные, включая номер карты и CVV-код.

Особую осторожность советуют соблюдать при звонках с незнакомых номеров в мессенджерах. Все данные рекомендуется проверять только через официальные сайты и приложения.

В случае подозрения на мошенничество необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Для дополнительной защиты от оформления кредитов гражданам доступна функция добровольного запрета на получение банковских займов и микрокредитов через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile. При необходимости ограничение можно снять.

Как мошенники выманивают деньги у пожилых, можно ознакомиться в нашем материале.

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