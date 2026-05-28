Как отличить финансовую пирамиду от легального бизнеса

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает граждан о рисках участия в финансовых пирамидах.

Несмотря на обещания высокой и "гарантированной" прибыли, такие схемы не имеют реальной экономической основы и приводят к потере вложенных средств.

Финансовые пирамиды работают по простому принципу: выплаты старым участникам идут за счёт денег новых вкладчиков. Реального бизнеса или прибыли в таких схемах нет. Когда приток новых участников прекращается, пирамида быстро рушится.

Сегодня подобные схемы часто маскируются под инвестиционные проекты и активно распространяются через интернет, социальные сети и мессенджеры.

Насторожить должны обещания слишком высокого и гарантированного дохода, требование обязательно привлекать новых участников, отсутствие лицензии и прозрачной информации о компании. Также тревожный сигнал – когда деньги просят переводить через электронные кошельки, наличными или вне банковской системы. Часто используются привлекательные названия вроде "инвестклуб", "онлайн-бизнес", "финансовый центр" или "стартап с гарантированной прибылью". Низкий стартовый взнос может создавать ложное чувство безопасности, после чего людей вовлекают в более крупные вложения.

Отдельно стоит отметить, что такие схемы могут маскироваться под псевдобукмекеров, которые обещают "гарантированные выигрыши", а также под псевдоинвестиционные проекты, включая криптостартапы, после сбора денег организаторы которых исчезают.

Как маскируются пирамиды

Псевдобукмекеры обещают "точные выигрыши", но работают без лицензии

Псевдоинвестиции предлагают вложиться в "стартапы" или криптопроекты, после чего организаторы исчезают

Чем пирамида отличается от сетевого маркетинга

В сетевом маркетинге люди зарабатывают на продаже реальных товаров или услуг.

В финансовой пирамиде доход идёт только от новых вкладчиков.

При подозрении на мошенничество рекомендуется сразу обратиться в полицию и Агентство финансового мониторинга, сохранить все переписки, договоры и чеки, а также предупредить близких.

Чтобы защитить себя, важно проверять наличие лицензии у компании на официальных ресурсах, не доверять обещаниям гарантированной прибыли, не переводить деньги сомнительным способом и избегать закрытых чатов с предложениями «только для своих».

Создание и распространение финансовых пирамид является уголовным преступлением. По законодательству РК за это предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие определённой деятельностью.

