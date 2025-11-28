Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал влияние повышения ставки НДС на курс тенге, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что все вопросы, которые связаны с курсом тенге, в большей степени, связаны с внешними факторами.

"Повышение НДС, понятно, на цену может оказать влияние. Наверное, окажет влияние. Если говорить по НДС, значительная часть, наверное, эффектов уже реализовалась. То есть люди заранее подняли цены. Ну и спрос тоже не безграничен - ты не можешь постоянно повышать цену в условиях снижения реальных доходов населения.

Тем не менее, понятно, когда фактически придется платить вместо 13% – 16%, вероятно, что какие-то ценники всё равно будут немножко повышены", – сказал Сулейменов.

В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 13,5%.

Финрегулятор также улучшил прогноз экономического роста на 2025, 2027 годы.