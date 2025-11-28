Как повышение ставки НДС повлияет на курс тенге
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал влияние повышения ставки НДС на курс тенге, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что все вопросы, которые связаны с курсом тенге, в большей степени, связаны с внешними факторами.
"Повышение НДС, понятно, на цену может оказать влияние. Наверное, окажет влияние. Если говорить по НДС, значительная часть, наверное, эффектов уже реализовалась. То есть люди заранее подняли цены. Ну и спрос тоже не безграничен - ты не можешь постоянно повышать цену в условиях снижения реальных доходов населения.
Тем не менее, понятно, когда фактически придется платить вместо 13% – 16%, вероятно, что какие-то ценники всё равно будут немножко повышены", – сказал Сулейменов.
В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 13,5%.
Финрегулятор также улучшил прогноз экономического роста на 2025, 2027 годы.
