Как прошло судебное заседание по делу подозреваемого в резонансном ДТП в Алматы

Сегодня в Алматы прошло предварительное судебное заседание по делу о ДТП на проспекте Аль-Фараби. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.

В процессе участвовало большое количество сторон и представителей СМИ. Главный подозреваемый Александр Пак пришел на заседание с костылем. Сообщается, что он получил тяжелые травмы в результате аварии и несколько дней находился в больнице.

Интересы потерпевшей стороны представляют известные адвокаты Мейирман Шекеев и Олег Чернов.

Обвинительный акт

Прокурор зачитывал обвинительный акт. Согласно ему, в крови подозреваемого было обнаружено 1,30% этилового спирта.

Александру Паку предъявлено обвинение по части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса Казахстана.

По материалам дела, в ночь аварии он управлял автомобилем Zeekr X с поддельными государственными номерами и двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении.

Следствие считает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушил несколько правил дорожного движения, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz C300.

В результате аварии водитель Mercedes-Benz и двое его пассажиров погибли.

Ход процесса

Адвокаты подозреваемого подали три ходатайства:

О разрешении участвовать в процессе онлайн, так как подсудимый не может полноценно передвигаться и не наступает на правую ногу. О предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела. О запрете СМИ показывать лицо Пака в публикациях и видео, так как это может повлиять на его трехлетнего ребенка.

Во время заседания подозреваемый со слезами попросил прощения у потерпевших. Он заявил, что готов понести наказание и помочь, а также отметил, что не может простить себя.

Судья ушел в совещательную комнату примерно на час для принятия решения.

Адвокат потерпевших сообщил, что они могут потребовать около 100 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.

Решение суда

Суд частично удовлетворил ходатайства. Процесс будет открытым, однако съемка участников процесса для СМИ запрещена.

Главное судебное заседание назначено на 1 июня в 10:00.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.

После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.