Как прошло судебное заседание по делу подозреваемого в резонансном ДТП в Алматы
Назначена дата главного судебного заседания.
Сегодня в Алматы прошло предварительное судебное заседание по делу о ДТП на проспекте Аль-Фараби. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.
В процессе участвовало большое количество сторон и представителей СМИ. Главный подозреваемый Александр Пак пришел на заседание с костылем. Сообщается, что он получил тяжелые травмы в результате аварии и несколько дней находился в больнице.
Интересы потерпевшей стороны представляют известные адвокаты Мейирман Шекеев и Олег Чернов.
Обвинительный акт
Прокурор зачитывал обвинительный акт. Согласно ему, в крови подозреваемого было обнаружено 1,30% этилового спирта.
Александру Паку предъявлено обвинение по части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса Казахстана.
По материалам дела, в ночь аварии он управлял автомобилем Zeekr X с поддельными государственными номерами и двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении.
Следствие считает, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушил несколько правил дорожного движения, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz C300.
В результате аварии водитель Mercedes-Benz и двое его пассажиров погибли.
Ход процесса
Адвокаты подозреваемого подали три ходатайства:
- О разрешении участвовать в процессе онлайн, так как подсудимый не может полноценно передвигаться и не наступает на правую ногу.
- О предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.
- О запрете СМИ показывать лицо Пака в публикациях и видео, так как это может повлиять на его трехлетнего ребенка.
Во время заседания подозреваемый со слезами попросил прощения у потерпевших. Он заявил, что готов понести наказание и помочь, а также отметил, что не может простить себя.
Судья ушел в совещательную комнату примерно на час для принятия решения.
Адвокат потерпевших сообщил, что они могут потребовать около 100 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.
Решение суда
Суд частично удовлетворил ходатайства. Процесс будет открытым, однако съемка участников процесса для СМИ запрещена.
Главное судебное заседание назначено на 1 июня в 10:00.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.
Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.
После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.
