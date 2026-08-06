Какие специальности получили больше грантов в этом году
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На 2026-2027 учебный год в Казахстане предусмотрено около 75 тысяч образовательных грантов для поступающих на программы бакалавриата. О том, как распределяли гранты и квоты, рассказала заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Жанна Есинбаева.
Сколько грантов выделили
Всего на новый учебный год предусмотрено около 75 тысяч государственных образовательных грантов. Их количество определили с учетом потребностей рынка труда и необходимости подготовки востребованных специалистов.
В этом году 60% грантов направлено на инженерно-технические направления, 20% – на педагогические специальности, еще 20% – на другие направления подготовки.
Как прошел конкурс
Для участия в конкурсе абитуриенты подали около 127 тысяч заявлений.
Гранты распределялись на конкурсной основе. При этом учитывались результаты ЕНТ, выбранные образовательные программы и вузы, а также установленные законодательством квоты.
Какие направления стали популярными
Среди поступающих наибольшей популярностью пользовались такие образовательные программы, как «Переводческое дело», «Международные отношения», «Право», «Психология», «Финансы», а также педагогические направления.
Когда будут результаты
Итоги конкурса по присуждению образовательных грантов уже утверждены на заседании Республиканской конкурсной комиссии.
Результаты будут опубликованы на официальных страницах министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, а также на информационных ресурсах Министерства науки и высшего образования.
Ранее сообщалось, что на 30 тысяч увеличилось число образовательных грантов в Казахстане.
В республике продолжается масштабное обновление системы высшего образования, делая ставку на доступность обучения, международную интеграцию и повышение качества подготовки специалистов. За последние годы государство значительно расширило возможности для поступления в вузы, увеличив количество образовательных грантов и внедрив новые инструменты поддержки студентов.
Одновременно меняется сама модель развития университетов: казахстанские вузы активно укрепляют международные связи, открывают совместные программы с зарубежными партнерами, развивают научные направления и стремятся занимать более высокие позиции в мировых рейтингах. Особое внимание уделяется созданию современной студенческой среды – строятся новые общежития, совершенствуется инфраструктура и расширяются меры социальной поддержки обучающихся.
Сегодня высшее образование в Казахстане становится не только инструментом подготовки кадров, но и важным элементом развития науки, инноваций и международного сотрудничества. Реализуемые инициативы направлены на формирование конкурентоспособной образовательной системы, которая отвечает современным требованиям и открывает больше возможностей для молодежи.
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