Какие внутренние рейсы снова доступны из Астаны

С 12 июня 2026 года авиакомпания "Air Astana" снова начнёт выполнять рейсы по направлениям "Астана – Шымкент – Астана" и "Астана – Кызылорда – Астана".

Полёты будут выполняться три раза в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям.

Билеты уже можно купить с 26 мая 2026 года.

Возобновление рейсов направлено на улучшение транспортной связи между регионами и на то, чтобы людям было удобнее путешествовать по внутренним направлениям страны.

Ранее сообщалось, что AZAL запускает рейсы Шымкент – Баку.

Читайте также: