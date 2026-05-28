Какие внутренние рейсы снова доступны из Астаны
Сегодня 2026, 12:55
20Фото: BAQ.kz
С 12 июня 2026 года авиакомпания "Air Astana" снова начнёт выполнять рейсы по направлениям "Астана – Шымкент – Астана" и "Астана – Кызылорда – Астана".
Полёты будут выполняться три раза в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям.
Билеты уже можно купить с 26 мая 2026 года.
Возобновление рейсов направлено на улучшение транспортной связи между регионами и на то, чтобы людям было удобнее путешествовать по внутренним направлениям страны.
Ранее сообщалось, что AZAL запускает рейсы Шымкент – Баку.
