В специализированном межрайонном суде Шымкента перешли к судебным прениям по делу о гибели Нурай Серикбай. Прокурор запросил для Шерхана Аймахана пожизненное лишение свободы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Государственный обвинитель Мадияр Абилкасимов заявил, что представленные в суде материалы, по его оценке, подтверждают позицию обвинения.

За что запросили пожизненный срок

По пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – убийство, совершённое с особой жестокостью – прокурор попросил назначить пожизненное лишение свободы.

Также обвинение запросило два года заключения по статье 125-1 Уголовного кодекса РК о принуждении к вступлению в брак.

По статье 115-1 УК РК о сталкинге прокурор попросил назначить 200 часов общественных работ.

При этом окончательное наказание, по позиции стороны обвинения, должно составить пожизненный срок.

Прокурор высказался о последней видеозаписи Нурай

Отдельное внимание в суде уделили видеозаписи, на которой Нурай Серикбай говорит об отсутствии претензий к Шерхану Аймахану.

Прокурор заявил, что не считает эту запись доказательством, подтверждающим позицию обвиняемого. По его словам, экспертиза выявила признаки заранее подготовленной речи.

Обвинитель также отметил, что во время записи девушка несколько раз забывала текст.

Что будет дальше

Сторона обвинения не усмотрела обстоятельств, которые могли бы стать основанием для более мягкого наказания.

Прокурор попросил определить Шерхану Аймахану отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

«Прошу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы и определить его отбывание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Срок наказания прошу исчислять со дня провозглашения приговора. Меру пресечения в отношении Аймахана в виде содержания под стражей прошу оставить без изменения», – заявил прокурор.

Окончательное решение по делу примет суд.

Ранее семья погибшей от ножевых ранений 21-летней Нурай Серикбай потребовала от подозреваемого 10 млрд тенге в качестве компенсации морального вреда. Брат девушки Султан объяснил, почему семья настаивает именно на этой сумме.

По его словам, требование семьи связано как с юридическими, так и с моральными аспектами.

Почему семья назвала именно 10 млрд тенге

Султан отметил, что потерпевшая сторона самостоятельно определяет сумму, которую считает справедливой в качестве компенсации морального вреда.

«Мы установили сумму, которую считаем справедливой. Если говорить о моральной стороне вопроса, даже если собрать все деньги мира, они не смогут компенсировать нам потерю Нурай. Потому что для нас человеческая жизнь не измеряется деньгами. Если мы должны жить с болью от отсутствия Нурай, то пусть сторона подсудимого несет ответственность деньгами», – сказал он.

По словам Султана, если компенсация будет выплачена, семья намерена направить эти средства на благотворительность.

В частности, речь идет о помощи девушкам, которые столкнулись со сталкингом, а также другим людям, нуждающимся в поддержке.

Что известно об убийстве Нурай

Напомним, 11 января 2026 года возле многоэтажного жилого дома было обнаружено тело 21-летней девушки. По словам очевидцев, на теле погибшей были ножевые ранения. В полиции сообщили, что подозреваемый ранее был знаком с Нурай.

13 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве девушки. Суд санкционировал его арест. Расследование проводится по статье «Убийство».

После трагедии дело получило широкий общественный резонанс. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре дать правовую оценку произошедшему. Впоследствии ряд руководителей Департамента полиции Шымкента был освобождён от занимаемых должностей. Что говорит семья погибшей

Ранее брат Нурай опубликовал в социальных сетях заявление, в котором рассказал о позиции семьи.

По словам Султана, Нурай была знакома с подозреваемым около года. Он утверждает, что впоследствии мужчина пытался похитить девушку, однако ей удалось сбежать.

После этого, по словам брата погибшей, мужчина продолжил преследовать Нурай и угрожать ей.