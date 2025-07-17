"Капец": потерпевшая высказалась после допроса на суде с Перизат Кайрат
Видео с эмоциональной репликой потерпевшей на суде по делу Кайрат разлетелось в соцсетях.
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В ходе судебного заседания по делу Перизат Кайрат произошёл эмоциональный эпизод: потерпевшая Жанерке Саткынбекова, педагог-организатор и куратор Назарбаев Интеллектуальной школы, не смогла сдержать реакцию после вопросов подсудимой, передает BAQ.KZ.
Женщина участвовала в процессе по видеосвязи и рассказала, что школа, в которой она работает, перечислила около 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат для помощи пострадавшим от паводков, а лично она перевела около 10 тысяч тенге.
После допроса прокурором, Перизат Кайрат сама задала потерпевшей ряд уточняющих вопросов, на которые Саткынбекова отвечала с явным раздражением, несколько раз подчеркнув, что просто хотела, чтобы "суд помог обычным людям", которые организовывали благотворительные ярмарки и жертвовали деньги от чистого сердца.
Когда допрос завершился и судья поблагодарил женщину, та должна была покинуть Zoom. Однако не дождавшись отключения, она громко сказала в камеру телефона: "Капец!" — по всей видимости, в адрес происходящего на суде.
Этот момент был зафиксирован на видео и вскоре разошёлся по соцсетям.
Пользователи комментируют:
- "Вы следите за судом по делу Перизат Кайрат? Там временами очень смешно".
- "На самом деле — не до смеха. Если всё, как рассказывает потерпевшая, то завтра под следствие может попасть любой человек. Это тревожный прецедент".
Публичность и накал страстей вокруг дела Перизат Кайрат продолжают вызывать интерес, споры и обеспокоенность граждан.
Напомним, общественница Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении крупных сумм под видом благотворительности. Как ранее заявили прокуроры, фигурантки дела использовали фальшивый имидж, вовлекали в мероприятия детей с инвалидностью и передавали благодарственные письма от имени известных политиков. Обвиняемые свою вину в суде не признали.
Сегодняшнее заседание, 17 июля, было прервано из-за плохого самочувствия матери Перизат Кайрат.
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