В ходе судебного заседания по делу Перизат Кайрат произошёл эмоциональный эпизод: потерпевшая Жанерке Саткынбекова, педагог-организатор и куратор Назарбаев Интеллектуальной школы, не смогла сдержать реакцию после вопросов подсудимой, передает BAQ.KZ.

Женщина участвовала в процессе по видеосвязи и рассказала, что школа, в которой она работает, перечислила около 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат для помощи пострадавшим от паводков, а лично она перевела около 10 тысяч тенге.

После допроса прокурором, Перизат Кайрат сама задала потерпевшей ряд уточняющих вопросов, на которые Саткынбекова отвечала с явным раздражением, несколько раз подчеркнув, что просто хотела, чтобы "суд помог обычным людям", которые организовывали благотворительные ярмарки и жертвовали деньги от чистого сердца.

Когда допрос завершился и судья поблагодарил женщину, та должна была покинуть Zoom. Однако не дождавшись отключения, она громко сказала в камеру телефона: "Капец!" — по всей видимости, в адрес происходящего на суде.

Этот момент был зафиксирован на видео и вскоре разошёлся по соцсетям.

Пользователи комментируют:

"Вы следите за судом по делу Перизат Кайрат? Там временами очень смешно".

"На самом деле — не до смеха. Если всё, как рассказывает потерпевшая, то завтра под следствие может попасть любой человек. Это тревожный прецедент".

Публичность и накал страстей вокруг дела Перизат Кайрат продолжают вызывать интерес, споры и обеспокоенность граждан.