В полицию Караганды обратился 35-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

По его словам, в июле 2025 года малознакомый мужчина, войдя в доверие, пообещал помочь с погашением залога за квартиру и под этим предлогом завладел деньгами потерпевшего. Сумма ущерба составила 7 млн тенге.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 28-летнего жителя города. Он дал признательные показания. Однако похищенные деньги вернуть не удалось, они были потрачены.

По факту начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция призывает граждан быть осторожными при передаче денег малознакомым лицам и обязательно проверять законность любых финансовых предложений.

Ранее предприниматель вложил более 4 млн тенге в тендерную аферу.

Читайте также: