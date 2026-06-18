Карагандинец обманом лишился 7 млн тенге при сделке с жильем
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В полицию Караганды обратился 35-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.
По его словам, в июле 2025 года малознакомый мужчина, войдя в доверие, пообещал помочь с погашением залога за квартиру и под этим предлогом завладел деньгами потерпевшего. Сумма ущерба составила 7 млн тенге.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 28-летнего жителя города. Он дал признательные показания. Однако похищенные деньги вернуть не удалось, они были потрачены.
По факту начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Полиция призывает граждан быть осторожными при передаче денег малознакомым лицам и обязательно проверять законность любых финансовых предложений.
Ранее предприниматель вложил более 4 млн тенге в тендерную аферу.
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