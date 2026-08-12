Казахстан расширил наблюдения за состоянием Каспийского моря. В 2026 году специалисты отслеживают акваторию сразу по 50 параметрам, от погоды и состава воды до биологических показателей и состояния донных отложений. На побережье контроль ведется еще по 26 параметрам, передает BAQ.KZ.

Новые данные собирает Казахский научно исследовательский институт Каспийского моря. Он начал работу в сентябре прошлого года и должен стать базой для постоянного изучения изменений, происходящих в казахстанской части Каспия.

На оснащение института из резерва Правительства выделили 1,1 млрд тенге. Средства направили на оборудование для морских наблюдений, гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволяет специалистам проводить исследования непосредственно в акватории и следить за состоянием воды, живых организмов и других показателей морской среды.

Программа научных работ была подготовлена в прошлом году. Она предусматривает две морские экспедиции с исследованиями на 21 станции. Еще в 22 точках вдоль побережья специалисты должны регулярно проводить наземные наблюдения.

В текущем году в море оценивают метеорологические, гидрологические, гидрохимические и биологические параметры, изучают донные отложения. На берегу ведут инструментальный и визуальный контроль по 26 показателям.

Казахский НИИ Каспийского моря вошел в Ассоциацию университетов и научно исследовательских центров прикаспийских стран. Через нее ученые смогут обмениваться данными, результатами исследований и опытом с коллегами из других государств региона.

Прикаспийские страны готовят общий план

Параллельно Казахстан вместе с другими государствами Каспийского региона работает над Межгосударственной программой по сохранению моря и адаптации к происходящим изменениям. Работа ведется по поручению Президента Касым Жомарта Токаева.

Одним из практических документов должен стать План действий прикаспийских государств. Сейчас он находится на стадии обсуждения.

В него предполагается включить совместные меры по изучению изменений в Каспии, обмен научными данными и согласованные действия стран региона.

Такой формат нужен на фоне процессов, которые происходят и в акватории, и в прибрежной зоне. Власти делают ставку на постоянные исследования, общую научную базу и совместную работу государств, имеющих выход к морю.

12 августа эта тема вновь оказалась в центре внимания. В этот день прикаспийские страны отмечают Международный день Каспийского моря. Дата связана со вступлением в силу Тегеранской конвенции, которая стала основой совместной защиты морской среды.

От исследований до очистки побережья

Ко Дню Каспия в Мангистауской области проходит международная волонтерская неделя Caspian Sea Action Week 2026.

В Казахстан приехали делегации Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана. К программе присоединились представители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, ученые, эксперты, экологические активисты, молодежь и волонтерские организации.

6 и 7 августа в Актау прошли международный семинар и круглый стол. Участники обсуждали технологии экологического мониторинга и научные исследования Каспия, обменивались данными и подходами к дальнейшей совместной работе.

Следующим этапом стал экологический марафон Caspian Clean Challenge. Волонтеры убирали побережье, собирали и сортировали отходы, знакомились с экологическими проектами и технологиями.

В Актау появилась Аллея дружбы волонтеров Каспийского региона. Там высадили более 80 деревьев и заложили капсулу времени с посланиями будущим поколениям.

Затем программа продолжилась в урочище Бозжыра. Во время акции Bozzhyra Clean Up участники провели уборку территории и познакомились с природными объектами Мангистау.

Отдельное направление посвятили поиску технологических решений для проблем Каспия. На международном хакатоне Caspian Innovation Lab команды разрабатывают экологические проекты. Лучшие работы должны представить во время итоговых мероприятий недели.

12 августа программу должен завершить международный саммит Caspian Talks. На одной площадке соберутся представители волонтерского движения и эксперты. Там планируют подвести итоги хакатона и обсудить дальнейшие совместные действия по Каспию.

Все эти проекты идут в рамках концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан». Для Казахстана нынешний этап означает переход от отдельных наблюдений к постоянному мониторингу моря, собственной научной базе и совместной работе с другими странами Каспийского региона.

Читай также:

20 лет Тегеранской конвенции: как в Казахстане отмечают День Каспия

В Актау появилась новая Аллея дружбы прикаспийских стран

Маслянистое пятно заметили у берега Каспия в Мангистау