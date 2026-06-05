"Кайрат" назвал даты последних матчей Дастана Сатпаева

Алматинский "Кайрат" сделал заявление о будущем форварда сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

По информации пресс-службы клуба ФК "Кайрат", предстоящие два домашних матча станут последними для нападающего в составе команды перед переходом в лондонский Челси.

13 июня "Кайрат" примет "Атырау" в 13-м туре Казахстанской Премьер-Лиги, а 17 июня сыграет с "Кызылжаром" в перенесённом матче 17-го тура.

После встречи с "Кызылжаром" на Центральном стадионе южной столицы состоится церемония прощания с футболистом, который продолжит карьеру в Европе.

Напомним, что о переходе Сатпаева в "Челси" было объявлено ранее. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Официально игрок присоединится к английскому клубу в августе, после достижения 18-летия.

Ранее Дастана Сатпаева оценили в Англии.

Читайте также: