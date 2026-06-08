Казахстан запускает цифровой проект по изучению недр

Министерство энергетики Казахстана, АО «Национальная геологическая служба» и компания Shell Kazakhstan подписали меморандум о сотрудничестве в сфере изучения и анализа данных по углеводородам.

Документ предусматривает обмен международным опытом, цифровизацию архивной геологической информации и развитие современных подходов к геологоразведке.

Ключевым направлением сотрудничества станет запуск пилотного проекта по созданию современной геоинформационной системы (ГИС). Платформа позволит обрабатывать и интерпретировать исторические геологические данные, накопленные за годы исследований недр Казахстана.

Как отметил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, внедрение цифровых технологий должно повысить эффективность геологоразведочных работ и способствовать более полному раскрытию ресурсного потенциала страны.

В Национальной геологической службе подчеркнули, что сотрудничество с международными партнерами позволит усилить аналитическую базу данных и повысить качество решений в сфере недропользования.

В Shell заявили, что поддерживают курс Казахстана на цифровизацию экономики и рассчитывают внести вклад в развитие геологоразведки за счет применения передовых технологий и глобального опыта компании.

Ожидается, что реализация проекта повысит инвестиционную привлекательность геологической отрасли и позволит получить более полную картину ресурсного потенциала республики.

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