Казахстан запускает цифровой проект по изучению недр
Пилотный проект предусматривает создание геоинформационной системы для обработки архивных данных и оценки ресурсного потенциала страны.
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Министерство энергетики Казахстана, АО «Национальная геологическая служба» и компания Shell Kazakhstan подписали меморандум о сотрудничестве в сфере изучения и анализа данных по углеводородам.
Документ предусматривает обмен международным опытом, цифровизацию архивной геологической информации и развитие современных подходов к геологоразведке.
Ключевым направлением сотрудничества станет запуск пилотного проекта по созданию современной геоинформационной системы (ГИС). Платформа позволит обрабатывать и интерпретировать исторические геологические данные, накопленные за годы исследований недр Казахстана.
Как отметил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров, внедрение цифровых технологий должно повысить эффективность геологоразведочных работ и способствовать более полному раскрытию ресурсного потенциала страны.
В Национальной геологической службе подчеркнули, что сотрудничество с международными партнерами позволит усилить аналитическую базу данных и повысить качество решений в сфере недропользования.
В Shell заявили, что поддерживают курс Казахстана на цифровизацию экономики и рассчитывают внести вклад в развитие геологоразведки за счет применения передовых технологий и глобального опыта компании.
Ожидается, что реализация проекта повысит инвестиционную привлекательность геологической отрасли и позволит получить более полную картину ресурсного потенциала республики.
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