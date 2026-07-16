Казахстан начал завозить авиакеросин из Европы через Грузию
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Батумский нефтяной терминал, зарубежный актив АО «КазТрансОйл» в Грузии, после восьмилетнего перерыва возобновил перевалку авиационного керосина, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу национального оператора.
Как сообщили в пресс-службе, терминал приступил к обработке авиационного топлива марки JET A1, произведенного на европейских нефтеперерабатывающих заводах.
Первая партия авиационного керосина объемом 10 тысяч тонн доставлена на терминал морским транспортом через Черное море. Груз размещен на хранении и ожидает отправки железнодорожным транспортом в Казахстан.
Возобновление перевалки JET A1 расширяет возможности Батумского нефтяного терминала и укрепляет его роль в перевозках по Среднему коридору. Стабильные поставки авиационного топлива в Казахстан важны для развития гражданской авиации и энергетической безопасности страны, подчеркнули в АО «КазТрансОйл».
БНТ также осуществляет перевалку нефти, мазута, дизельного топлива, бензина, керосина, сжиженного газа и других нефтеналивных грузов.
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