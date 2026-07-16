Батумский нефтяной терминал, зарубежный актив АО «КазТрансОйл» в Грузии, после восьмилетнего перерыва возобновил перевалку авиационного керосина, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу национального оператора.

Как сообщили в пресс-службе, терминал приступил к обработке авиационного топлива марки JET A1, произведенного на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

Первая партия авиационного керосина объемом 10 тысяч тонн доставлена на терминал морским транспортом через Черное море. Груз размещен на хранении и ожидает отправки железнодорожным транспортом в Казахстан.

Возобновление перевалки JET A1 расширяет возможности Батумского нефтяного терминала и укрепляет его роль в перевозках по Среднему коридору. Стабильные поставки авиационного топлива в Казахстан важны для развития гражданской авиации и энергетической безопасности страны, подчеркнули в АО «КазТрансОйл».

БНТ также осуществляет перевалку нефти, мазута, дизельного топлива, бензина, керосина, сжиженного газа и других нефтеналивных грузов.

Поиск новых поставщиков

Возобновление перевалки авиационного керосина происходит на фоне поиска Казахстаном новых маршрутов и поставщиков авиатоплива. Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Россия сократила объемы экспорта авиационного топлива в Казахстан: из запланированных 300 тысяч тонн было поставлено лишь 186 тысяч тонн. В связи с этим Казахстан прорабатывает возможность импорта авиакеросина из Азербайджана, Туркменистана и Китая, а также ведет переговоры с другими зарубежными поставщиками. Диверсификация поставок На этом фоне правительство также рассматривает меры по диверсификации поставок, включая отмену импортных пошлин на бензин, дизельное и авиационное топливо из третьих стран. По мнению экспертов, поставки из Китая в ближайшей перспективе не смогут полностью заменить российское топливо, однако способны стать дополнительным источником поставок и снизить зависимость Казахстана от ситуации на российском рынке. Именно в этих условиях возобновление перевалки авиационного керосина через Батумский нефтяной терминал рассматривается как один из элементов диверсификации логистики и укрепления транспортных маршрутов для обеспечения стабильных поставок авиатоплива в Казахстан.

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