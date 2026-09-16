Казахстан расширит систему раннего предупреждения о паводках и засухах

Казахстан до конца года планирует увеличить охват системы прогнозирования паводков и засух с 11 до 16 водосборных бассейнов. Платформа строится на Delft-FEWS, которую дорабатывают вместе с нидерландским институтом Deltares, передает BAQ.KZ.

Техническую сессию по проекту открыл вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов. В работе участвовали специалисты Информационно-аналитического центра водных ресурсов, программисты и инженеры Deltares, представители Посольства Нидерландов и Agip Karachaganak B.V. (Eni).

Онлайн к сессии подключился технический консультант ПРООН Хьюберт Лор, который сопровождает работу с моделью TALSIM-NG.

«Мы провели техническое погружение в систему вместе с разработчиками платформы и уже сейчас выстраиваем информационную основу прогнозирования, отлаживаем расчеты, проверяем данные, повышаем точность оценок», - сказал Аслан Абдраимов.

По его словам, работу ведут заранее, чтобы к началу прогнозного сезона задействовать все возможности системы.

Сейчас Delft-FEWS охватывает 11 водосборных бассейнов. До конца года их число планируют довести до 16.

Во время сессии специалисты разбирали расширенные возможности платформы, порядок обработки данных и задачи следующего этапа.

Сотрудничество с Deltares предусматривает доработку конфигурации платформы, настройку рабочих процессов и обучение специалистов Информационно-аналитического центра водных ресурсов.

Отдельное направление связано со спутниковыми данными для мониторинга водных объектов.

По засухам уже определили необходимые показатели и начали автоматизировать расчеты. Работа по этому направлению продолжается.

Проект реализует Информационно-аналитический центр водных ресурсов при финансовой поддержке Agip Karachaganak B.V. (Eni).

Ранее BAQ.KZ писал, что Информационно-аналитический центр водных ресурсов и Agip Karachaganak B.V. подписали соглашение о создании общенациональной системы раннего предупреждения о паводках и засухах. Проект предусматривает объединение данных о водохозяйственной инфраструктуре страны.

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