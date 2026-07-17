Казахстанец купил надежду на быстрые права за 6 млн теңге

В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области расследуют факт мошенничества, связанный с обещанием содействия в получении водительского удостоверения.

Как сообщили в полиции, житель города Зайсан обратился с заявлением о том, что его знакомый под предлогом оформления водительских прав завладел его деньгами на сумму более 6 млн теңге.

По данным следствия, в феврале мужчина возобновил общение со своим знакомым, который в это время проходил срочную воинскую службу в одной из частей Алматинской области. Во время переписки тот заявил, что якобы работает в спецЦОНе Алматы и может помочь оформить водительское удостоверение.

Поверив обещаниям, житель Зайсана сначала перевел деньги за получение документа. Однако позже собеседник начал просить дополнительные суммы, объясняя это разными причинами.

В итоге потерпевший перечислил более 6,6 млн теңге. Часть средств, как выяснилось, была переведена на счета других лиц.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция напоминает гражданам, что получение государственных услуг возможно только в установленном порядке. Не стоит доверять предложениям о «быстром» или незаконном оформлении документов, а также переводить деньги неизвестным лицам без проверки информации.

Ранее сообщалось, что сотрудники СпецЦОНа “торговали” водительскими правами в области Абай.

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