В Астане осудили мошенника, обещавшего помощь с поступлением и образовательными грантами.

Столичная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поступлением в учебные заведения и получением образовательных грантов.

По данным следствия, подсудимый убеждал граждан, что имеет связи в сфере образования и может "гарантированно" решить вопросы поступления в магистратуру и докторантуру, а также получения грантов. Люди, поверив ему, передавали ему крупные суммы денег.

Однако никаких услуг он не оказывал. Полученные средства мужчина присваивал и тратил по своему усмотрению.

В результате его действий пострадали 111 казахстанцев. Общий ущерб составил около 70 миллионов тенге. Большинству потерпевших ущерб пока не возмещён.

Несмотря на признание вины, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что судят актюбинца за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту.

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