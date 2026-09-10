Казахстанец убил знакомого и пытался расправиться со вторым: что решил суд

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор по делу об убийстве и покушении на убийство двух человек в Балхаше. Подсудимый получил 22 года лишения свободы.

Что произошло

Согласно материалам дела, трагедия произошла 9 мая 2026 года в Балхаше.

После совместного распития спиртного в квартире знакомого между мужчинами возникли неприязненные отношения. На балконе квартиры подсудимый нанес гражданину С. множественные ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался.

После этого подсудимый совершил покушение на убийство второго потерпевшего – Ж. Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В суде вина подсудимого была доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Среди них – показания потерпевшего Ж., свидетелей, экспертов, заключения судебно-медицинских и судебно-биологической экспертиз, а также другие материалы уголовного дела.

Прокурор просил 20 лет

Органом досудебного расследования Х. обвинялся в совершении убийства и покушения на убийство в отношении двух лиц по части 1 статьи 99, части 3 статьи 24 и пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по всем статьям обвинения и окончательно назначить ему 20 лет лишения свободы.

Потерпевшие М., супруга погибшего, и Ж. настаивали на назначении строгого наказания.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого за недоказанностью его вины.

Какой вынесли приговор

Суд учел, что санкция части 1 статьи 99 УК предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а санкция пункта 1 части 2 статьи 99 УК – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Смягчающих обстоятельств в отношении Х. суд не установил.

При этом отягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал нахождение подсудимого в состоянии алкогольного опьянения и опасный рецидив преступлений.

В итоге по части 1 статьи 99 УК Х. назначено 13 лет лишения свободы, по части 3 статьи 24, пункту 1 части 2 статьи 99 УК – 15 лет лишения свободы.

Окончательно с применением части 4 статьи 58 УК суд назначил 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Суд также полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда.

В пользу М. взыскано 10 млн тенге, в пользу Ж. – 5 млн тенге.

Исковые требования о взыскании материального ущерба удовлетворены частично – согласно представленным суду квитанциям и подтверждающим документам.

Приговор не вступил в законную силу.