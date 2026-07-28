Казахстанец задолжал своему ребенку 1,5 млн тенге
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В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор мужчине, который уклонялся от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.
Что произошло
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Петропавловска по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан – за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание ребенка по решению суда.
Суд установил, что мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако он уклонялся от исполнения своих обязательств, в результате чего образовалась задолженность более 1,5 млн тенге.
Почему возник долг
По материалам дела, у подсудимого была возможность трудоустроиться и получать доход, однако он не предпринимал необходимых мер для официального трудоустройства, не обращался в Центр занятости населения и не выплачивал алименты.
Также было установлено, что с 2021 года мужчина не поддерживал связь с сыном, не участвовал в его воспитании и не интересовался его здоровьем и судьбой.
Что учел суд
При вынесении решения суд принял во внимание признание вины и раскаяние подсудимого, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.
Вместе с тем были учтены отрицательная характеристика по месту жительства, неоднократное привлечение к административной ответственности за неисполнение решения о взыскании алиментов и тот факт, что ранее мужчина уже освобождался от уголовной ответственности по этой же статье в связи с примирением сторон.
Несмотря на предоставленную возможность исправиться, подсудимый продолжил уклоняться от выполнения обязанностей по содержанию ребенка.
Какое наказание назначили
Суд признал мужчину виновным по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что имущество должников направили на погашение алиментов в Актау.
Для исполнения обязательств у должников было арестовано имущество, включая квартиру, два земельных участка и два автомобиля.
Также за сокрытие доходов и уклонение от уплаты алиментов 41 человек привлечен к административной ответственности. В отношении ещё 15 должников начаты досудебные расследования.
Отдельно отмечается, что в доход государства поступило 46,8 млн тенге по актам прокурорского надзора.
Для помощи должникам с трудоустройством была организована ярмарка вакансий. По её итогам 33 человека выразили готовность устроиться на постоянную работу, ещё 18 зарегистрировались как соискатели.
Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.
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