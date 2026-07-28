В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор мужчине, который уклонялся от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Что произошло

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Петропавловска по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан – за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание ребенка по решению суда.

Суд установил, что мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако он уклонялся от исполнения своих обязательств, в результате чего образовалась задолженность более 1,5 млн тенге.

Почему возник долг

По материалам дела, у подсудимого была возможность трудоустроиться и получать доход, однако он не предпринимал необходимых мер для официального трудоустройства, не обращался в Центр занятости населения и не выплачивал алименты.

Также было установлено, что с 2021 года мужчина не поддерживал связь с сыном, не участвовал в его воспитании и не интересовался его здоровьем и судьбой.

Что учел суд

При вынесении решения суд принял во внимание признание вины и раскаяние подсудимого, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Вместе с тем были учтены отрицательная характеристика по месту жительства, неоднократное привлечение к административной ответственности за неисполнение решения о взыскании алиментов и тот факт, что ранее мужчина уже освобождался от уголовной ответственности по этой же статье в связи с примирением сторон.

Несмотря на предоставленную возможность исправиться, подсудимый продолжил уклоняться от выполнения обязанностей по содержанию ребенка.

Какое наказание назначили

Суд признал мужчину виновным по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что имущество должников направили на погашение алиментов в Актау.

Для исполнения обязательств у должников было арестовано имущество, включая квартиру, два земельных участка и два автомобиля.

Также за сокрытие доходов и уклонение от уплаты алиментов 41 человек привлечен к административной ответственности. В отношении ещё 15 должников начаты досудебные расследования.

Отдельно отмечается, что в доход государства поступило 46,8 млн тенге по актам прокурорского надзора.

Для помощи должникам с трудоустройством была организована ярмарка вакансий. По её итогам 33 человека выразили готовность устроиться на постоянную работу, ещё 18 зарегистрировались как соискатели.

Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.

Читайте также: