Казахстанец закрыл госномер бумагой: чем обернулась попытка обмануть камеры
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В Жамбылской области водитель KIA K5 попытался скрыть часть госномера от камер видеонаблюдения, закрыв буквенно-цифровые обозначения обычной бумагой. Нарушителя остановили полицейские на 487-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай.
Во время патрулирования сотрудники полиции заметили, что регистрационный номер автомобиля частично закрыт.
Проверка показала, что водитель умышленно закрыл часть номера, чтобы его было сложнее полностью зафиксировать камерами и идентифицировать автомобиль.
Чем закончилась поездка
В отношении водителя составили административный протокол, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.
За сокрытие государственного регистрационного номера нарушителю может грозить до пяти суток административного ареста и лишение водительских прав на один год.
Сколько нарушителей уже поймали
Этот случай далеко не единственный. С начала года полицейские Жамбылской области выявили 88 фактов сокрытия госномеров.
Правоохранители отмечают, что подобные действия не позволяют камерам дорожного контроля корректно распознавать транспортное средство.
Сейчас в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские усилили контроль на дорогах, а также работу по предупреждению правонарушений и обеспечению безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что свыше 500 казахстанцев управляли авто с подложными номерами.
В ходе республиканских рейдов, которые проходили с 10 по 14 июня, полиция выявила массовые нарушения среди водителей.
Всего за несколько дней зафиксировано более 22 тысяч нарушений правил дорожного движения. Среди них – свыше 500 случаев использования поддельных или подложных государственных номеров.
Кроме того, выявлено более 1,5 тысячи автомобилей без госномеров. Около 2,5 тысячи машин были отправлены на специализированные стоянки.
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