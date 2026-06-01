Массовый обход оплаты вскрыт на платных трассах Казахстана

С начала текущего года на платных автодорогах республиканского значения зафиксировано 1 942 случая, связанных со скрытием, изменением или использованием поддельных государственных номерных знаков автомобилей.

По данным "КазАвтоЖол", такие нарушения чаще всего совершаются, чтобы не платить за проезд по платным трассам и избежать фиксации системами контроля.

Среди выявленных случаев – использование чужих или поддельных номеров, а также попытки скрыть номер с помощью плёнок, наклеек, шторок, специальных механизмов или электронных устройств. Иногда номера делают нечитаемыми или устанавливают неправильно.

Все такие факты фиксируются и передаются в органы внутренних дел и патрульную полицию для дальнейшего разбирательства в рамках закона.

В компании напоминают, что номерной знак должен быть чистым, хорошо видимым и установленным по правилам. За нечитаемые или неправильные номера предусмотрен штраф. А за поддельные номера или устройства для их сокрытия могут применяться более строгие меры, вплоть до лишения водительских прав.

Водителей призывают соблюдать правила, не скрывать номера и своевременно оплачивать проезд по платным дорогам.

