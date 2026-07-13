Казахстанcкая гимнастка вошла в топ-10 на этапе Кубка мира в Италии

В Милане завершился очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике, где приняли участие спортсменки сборной Казахстана.

В индивидуальных соревнованиях страну представляли Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы. Лучший результат среди казахстанок показала Ерекешева. Она заняла 9-е место в упражнении с булавами.

В многоборье Акмарал стала 11-й. Также гимнастка показала 13-й результат в упражнении с обручем, 15-й – с лентой и 18-й – с мячом.

Айбота Ертайкызы завершила выступление в многоборье на 32-й позиции. В отдельных дисциплинах она заняла 12-е место в упражнении с лентой, 22-е – с мячом, 35-е – с обручем и 63-е – с булавами.

Казахстан также был представлен в групповых упражнениях. Команда страны заняла 15-е место в многоборье. В упражнении с пятью мячами казахстанки стали 19-ми, а в программе с тремя обручами и двумя парами булав показали 12-й результат.

Этап Кубка мира в Милане стал очередным международным стартом для казахстанских гимнасток в рамках подготовки к главным соревнованиям сезона.

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