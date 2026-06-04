Казахстанке пригрозили выдворением из Беларуси
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В Беларуси сотрудники Госавтоинспекции установили личность женщины, неоднократно нарушавшей правила дорожного движения. Нарушительницей оказалась 32-летняя гражданка Казахстана.
По данным правоохранительных органов, женщина не раз привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение правил перевозки детей. Эти факты были выявлены в ходе мониторинга дорожного движения.
В Министерстве внутренних дел Беларуси напомнили, что иностранные граждане обязаны соблюдать законодательство страны пребывания. За систематические нарушения иностранцам может грозить выдворение из страны.
Вместе с тем правоохранители учли, что на иждивении женщины находятся четверо несовершеннолетних детей. В связи с этим было принято решение предоставить ей последний шанс.
Казахстанку вызвали в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства, где официально предупредили о возможном выдворении в случае повторных правонарушений.
В ведомстве подчеркнули, что страна остается открытой для иностранных гостей, однако любые нарушения закона не останутся без внимания со стороны правоохранительных органов.
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