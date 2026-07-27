Казахстанку наказали после конфликта на границе с Кыргызстаном

В Жамбылской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиненной в нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в мае 2026 года на пункте пропуска «Айша биби» при возвращении женщины с семьей из Кыргызстана.

По данным суда, она попыталась пройти государственную границу вне очереди, после чего между ней и одной из ожидавших женщин возник словесный конфликт.

Как произошла драка

После прохождения границы потерпевшая начала записывать происходящее на телефон. Когда она оттолкнула телефон сына подсудимой, женщина подошла к ней и ударила ладонью по лицу. Конфликт удалось прекратить очевидцам.

В ходе судебного разбирательства вина женщины была подтверждена показаниями участников, заключением судебной экспертизы и видеозаписями.

Что показала экспертиза

Потерпевшая заявляла о более серьезных травмах, однако эти доводы не нашли подтверждения. Согласно заключению эксперта, полученные повреждения не повлекли вреда здоровью.

Подсудимая признала свою вину, раскаялась и принесла извинения потерпевшей. Суд также учел отсутствие судимости и наличие у женщины пяти несовершеннолетних детей.

Какое решение вынес суд?

Женщина признана виновной по пункту 5 части 2 статьи 109-1 УК РК. Ей назначили наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, суд взыскал с нее 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошла уличная потасовка, которая завершилась вмешательством правоохранительных органов и административным разбирательством.

По информации Департамента полиции, конфликт между участниками перерос в драку, в ходе которой две женщины нанесли удары прохожей прямо на улице. Инцидент быстро получил огласку и привлек внимание полиции.

На место происшествия оперативно прибыл патрульный экипаж. Информация подтвердилась – все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции.

По данному факту возбуждено административное производство по статье "мелкое хулиганство". Материалы направлены в суд для принятия решения о мере ответственности.

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