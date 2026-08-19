Жительница Костанайской области хотела легко заработать 10 тысяч тенге, но в итоге получила год ограничения свободы.

По данным прокуратуры региона, в итоге счет использовали в преступной схеме, а сама женщина оказалась привлечена к уголовной ответственности.

Сколько стоили «легкие деньги»

Жительница района Беимбета Майлина согласилась передать свой банковский счет за 10 тысяч тенге. Она рассчитывала получить вознаграждение, однако ее счет оказался задействован в противоправной схеме.

В результате женщина сама стала фигурантом уголовного дела.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 232-1 Уголовного кодекса Казахстана и назначил 1 год ограничения свободы с пробационным контролем.

Прокуратура района решила провести судебный процесс в открытом формате, чтобы на реальном примере показать жителям последствия дропперства.

Главный посыл – передача банковского счета или карты за деньги не является безобидным способом подзаработать. Если счет используется для проведения мошеннических операций, его владелец может столкнуться с уголовной ответственностью.

Кто такие дропперы

Дропперами называют людей, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам свои банковские счета, карты или помогают переводить и обналичивать чужие деньги.

При этом не обязательно быть организатором мошенничества, чтобы понести наказание. Участие в преступной финансовой схеме также может стать основанием для уголовного преследования.

Подчеркнем, что за дропперство законодательством предусмотрено наказание от штрафа до семи лет лишения свободы.

Надзорный орган призывает казахстанцев не передавать третьим лицам банковские карты и счета, SMS-коды, пароли и персональные данные.

10 тысяч тенге могут показаться быстрым заработком, но цена такой сделки может оказаться гораздо выше – уголовное дело, ограничение свободы и судимость.