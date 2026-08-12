Жительницу Туркестана приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о торговле новорожденным ребенком. Незаконную сделку правоохранители пресекли в Павлодаре.

Как удалось раскрыть преступление

По данным прокуратуры региона, женщина 2002 года рождения испытывала материальные трудности и еще во время беременности решила продать будущего ребенка.

Для поиска покупателя она разместила объявление в сообществе «бала асырап алгым келеди» в социальной сети «ВКонтакте». Там она договорилась о продаже новорожденной девочки за 800 тысяч тенге.

28 марта 2026 года женщина родила здоровую девочку в Павлодарском областном перинатальном центре №1.

Раскрытие преступной схемы

Преступную деятельность задокументировали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, которые проводились при координации прокуратуры Павлодара.

Покупатель действовал в рамках оперативного мероприятия. Переданные женщине деньги заранее зафиксировали по серийным номерам.

31 марта в одной из квартир Павлодара женщина передала новорожденную девочку вместе с медицинскими документами покупателю и получила 100 тысяч тенге.

После этого ее задержали.

Приговор

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодара признал женщину виновной по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса РК – «Торговля несовершеннолетними».

Суд назначил ей 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

При этом на основании статьи 74 УК РК исполнение наказания отсрочено на 5 лет.

Надзорный орган напомнил, что любые незаконные сделки в отношении детей влекут уголовную ответственность и находятся на особом контроле правоохранительных органов.

Ранее суд в Астане лишил 19-летнюю жительницу столицы родительских прав. Ранее она была осуждена за передачу своего новорождённого ребёнка супружеской паре за денежное вознаграждение.

Женщина передала младенца через посредников. При этом сделку оформили как фиктивный договор суррогатного материнства, заключённый на восьмом месяце беременности.

В мае 2025 года суд признал женщину и посредников виновными в торговле несовершеннолетним. Им назначили по восемь лет лишения свободы условно с пробационным контролем.

Позже специализированный дом ребёнка обратился в суд с иском о лишении женщины родительских прав. Суд удовлетворил заявление.

Ребёнок находится под государственной защитой в специализированном учреждении.

Читайте также: