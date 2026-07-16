Казахстанская авиакомпания отменяет рейсы в Дубай на всё лето
16 Июля 2026, 17:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
16 Июля 2026, 17:1916 Июля 2026, 17:19
128Фото: Baq.kz
Авиакомпания Air Astana временно приостанавливает выполнение рейсов в Дубай с 21 июля по 31 августа в связи с ухудшением ситуации в Ормузском заливе и регионе, передает BAQ.KZ.
В авиакомпании сообщили, что до 21 июля полеты в Дубай будут выполняться в штатном режиме.
Эти рейсы предназначены в том числе для вывоза пассажиров, уже находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Что делать пассажирам
Пассажирам отмененных рейсов предложили несколько вариантов:
- оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения;
- бесплатно перенести поездку на более поздние даты;
- бесплатно перебронировать билет на другое международное направление Air Astana.
В авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за обновлениями информации и при необходимости обращаться в службу поддержки или к агенту, у которого был приобретен билет.
Самое читаемое
- В СКО ремонтируют 35 километров трассы к границе с Россией
- После убийства казахстанца в Стамбуле задержаны киллеры международной группировки
- До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
- От шоу-бизнеса до медицины: кого Respublica отправляет на выборы в Курултай
- Тело новорожденного нашли в канализации: мать ребенка задержана в Астане