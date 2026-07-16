Авиакомпания Air Astana временно приостанавливает выполнение рейсов в Дубай с 21 июля по 31 августа в связи с ухудшением ситуации в Ормузском заливе и регионе, передает BAQ.KZ.

В авиакомпании сообщили, что до 21 июля полеты в Дубай будут выполняться в штатном режиме.

Эти рейсы предназначены в том числе для вывоза пассажиров, уже находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что делать пассажирам

Пассажирам отмененных рейсов предложили несколько вариантов:

оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения;

бесплатно перенести поездку на более поздние даты;

бесплатно перебронировать билет на другое международное направление Air Astana.

В авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за обновлениями информации и при необходимости обращаться в службу поддержки или к агенту, у которого был приобретен билет.