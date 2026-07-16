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Казахстанская авиакомпания отменяет рейсы в Дубай на всё лето

16 Июля 2026, 17:19
АВТОР
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Baq.kz 16 Июля 2026, 17:19
16 Июля 2026, 17:19
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Фото: Baq.kz

Авиакомпания Air Astana временно приостанавливает выполнение рейсов в Дубай с 21 июля по 31 августа в связи с ухудшением ситуации в Ормузском заливе и регионе, передает BAQ.KZ.

В авиакомпании сообщили, что до 21 июля полеты в Дубай будут выполняться в штатном режиме.

Эти рейсы предназначены в том числе для вывоза пассажиров, уже находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что делать пассажирам

Пассажирам отмененных рейсов предложили несколько вариантов:

  • оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения;
  • бесплатно перенести поездку на более поздние даты;
  • бесплатно перебронировать билет на другое международное направление Air Astana.

В авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за обновлениями информации и при необходимости обращаться в службу поддержки или к агенту, у которого был приобретен билет.

Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива продолжается уже несколько недель. После серии американских ударов по объектам в Иране Тегеран заявил о готовности отвечать на действия США и предупредил, что не допустит вмешательства иностранных сил в акватории Ормузского залива.

В последние дни Иран сообщил о нанесении ударов по военным объектам США в Кувейте и Иордании, а в Бахрейне и Кувейте объявлялись воздушные тревоги. На этом фоне ряд авиакомпаний начал пересматривать маршруты полетов, избегая потенциально опасного воздушного пространства, а некоторые перевозчики временно отменяют рейсы в страны Персидского залива.

Ормузский пролив остается одним из важнейших транспортных коридоров мира. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любое обострение в регионе влияет не только на безопасность полетов, но и на мировые рынки, логистику и стоимость авиаперевозок.

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