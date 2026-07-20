Казахстанская теннисистка уступила в финале WTA 250 в Румынии

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стала финалисткой турнира серии WTA 250 в румынском городе Яссы в парном разряде.

В решающем матче спортсменка выступила вместе с представительницей Армении Алиной Чараевой. Их соперницами стали Анастасия Детюк из Чехии и Ирина Хромачева из России.

Финальная встреча прошла в трех сетах. Казахстанско-армянский дуэт выиграл первый сет со счетом 6:4, однако затем уступил во второй партии – 2:6. В решающем тай-брейке сильнее оказались соперницы – 5:10.

Таким образом, Жибек Куламбаева впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил турнир в Венгрии с тремя медалями.

Серебряным призером турнира в весовой категории до 60 кг стал Ернур Фидахметов. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Кыргызстана Жоламану Шаршенбекову.

Бронзовую медаль в весе до 55 кг завоевал Исхар Курбаев, который в поединке за третье место оказался сильнее индийского спортсмена Лалита.

Еще одну бронзовую награду для сборной Казахстана ранее принес Динмухаммед Кошкар, выступавший в весовой категории до 67 кг.

Таким образом, казахстанские борцы греко-римского стиля завершили рейтинговый турнир в Будапеште с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

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