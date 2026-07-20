Казахстанская теннисистка уступила в финале WTA 250 в Румынии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стала финалисткой турнира серии WTA 250 в румынском городе Яссы в парном разряде.
В решающем матче спортсменка выступила вместе с представительницей Армении Алиной Чараевой. Их соперницами стали Анастасия Детюк из Чехии и Ирина Хромачева из России.
Финальная встреча прошла в трех сетах. Казахстанско-армянский дуэт выиграл первый сет со счетом 6:4, однако затем уступил во второй партии – 2:6. В решающем тай-брейке сильнее оказались соперницы – 5:10.
Таким образом, Жибек Куламбаева впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.
Ранее сообщалось, что Казахстан завершил турнир в Венгрии с тремя медалями.
Серебряным призером турнира в весовой категории до 60 кг стал Ернур Фидахметов. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Кыргызстана Жоламану Шаршенбекову.
Бронзовую медаль в весе до 55 кг завоевал Исхар Курбаев, который в поединке за третье место оказался сильнее индийского спортсмена Лалита.
Еще одну бронзовую награду для сборной Казахстана ранее принес Динмухаммед Кошкар, выступавший в весовой категории до 67 кг.
Таким образом, казахстанские борцы греко-римского стиля завершили рейтинговый турнир в Будапеште с одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.
Читайте также:
Самое читаемое
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе
- Месси, Холанд и IShowSpeed: что стало главным вирусным моментом ЧМ-2026
- Знаменитый дом с муралом в Астане находится в аварийном состоянии
- Казахстан лидирует в Центральной Азии по трансплантологии, но потребность остается высокой