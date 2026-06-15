Казахстанские бадминтонисты завоевали пять медалей в Армении
Сегодня 2026, 18:14
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Сегодня 2026, 18:14Сегодня 2026, 18:14
175Фото: Olympic
Команда Казахстана по бадминтону завоевала пять наград на международном турнире серии European Youth Gran Prix в Ереване.
В индивидуальных соревнованиях среди спортсменов до 15 лет Арслан Орманов стал победителем турнира и занял первое место. Вероника Моисеенко завоевала серебряную медаль.
Моисеенко также стала второй в парном разряде. В этой же дисциплине Арслан Орманов занял третье место.
Кроме того, в смешанном парном разряде Арслан Орманов и Вероника Моисеенко завоевали бронзовые медали.
Ранее казахстанские триатлонисты завоевали два золота на чемпионате Азии в Китае.
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