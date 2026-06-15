Казахстанские бадминтонисты завоевали пять медалей в Армении

Команда Казахстана по бадминтону завоевала пять наград на международном турнире серии European Youth Gran Prix в Ереване.

В индивидуальных соревнованиях среди спортсменов до 15 лет Арслан Орманов стал победителем турнира и занял первое место. Вероника Моисеенко завоевала серебряную медаль.

Моисеенко также стала второй в парном разряде. В этой же дисциплине Арслан Орманов занял третье место.

Кроме того, в смешанном парном разряде Арслан Орманов и Вероника Моисеенко завоевали бронзовые медали.

Ранее казахстанские триатлонисты завоевали два золота на чемпионате Азии в Китае.

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