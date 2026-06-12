В Астане расследовано уголовное дело о незаконном оформлении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан без их фактического присутствия на территории Казахстана.

Согласно законодательству, получение ИИН иностранцами возможно только при личном обращении и обязательном прохождении биометрической идентификации.

По материалам дела, в 2024–2025 годах действовала схема, позволявшая оформлять ИИН дистанционно. Для поиска клиентов использовались социальные сети, через которые привлекались иностранные граждане, заинтересованные в получении казахстанского ИИН без въезда в страну.

Следствие полагает, что в схеме участвовали сотрудники филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» в Астане. По версии обвинения, они вносили ложные сведения в информационную систему ЦОНа и оформляли фиктивные заявки на получение ИИН.

Оплата услуг осуществлялась через посредников с использованием банковских переводов, после чего денежные средства распределялись между участниками схемы.

Уголовное дело направлено в суд.

Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды "CVK", которая маскировалась под онлайн-маркетплейс. По данным ведомства, участникам предлагали "инвестиционные магазины" с различными пакетами и обещанной фиксированной доходностью. Однако реальной торговой деятельности проект не осуществлял.

Читай также:

211 млн тенге похитили при строительстве домов для уязвимых слоев населения в Кокшетау

Более 370 казахстанцев втянули в финансовую схему — АФМ