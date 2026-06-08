Финпирамида под видом маркетплейса вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев
Расследование по делу ведётся в 14 регионах страны.
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Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды "CVK", которая маскировалась под онлайн-маркетплейс.
По данным ведомства, участникам предлагали "инвестиционные магазины" с различными пакетами и обещанной фиксированной доходностью. Однако реальной торговой деятельности проект не осуществлял.
Для создания иллюзии работы маркетплейса в личных кабинетах пользователей отображались якобы оформленные заказы и «отправки» несуществующих товаров. За это начислялись виртуальные проценты.
Особый акцент делался на реферальной системе: участникам обещали бонусы и подарки за привлечение новых вкладчиков, что ускоряло рост схемы.
Как отметили в АФМ, за счёт активной региональной рекламы, презентаций и массовых мероприятий в схему удалось вовлечь порядка 1,5 тыс. человек.
Организаторы проводили закрытые встречи, торжественные открытия офисов и публичные презентации, которые активно распространялись в социальных сетях и создавали видимость легального бизнеса.
Вывод средств осуществлялся через криптовалютные платформы с последующим переводом на банковские счета.
В ходе оперативных мероприятий заморожены криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Гражданам, пострадавшим от деятельности пирамиды "CVK", рекомендуют обратиться в территориальные департаменты АФМ по месту жительства.
Ранее в Алматы были вскрыты фантомные стройки на 490 млн тенге.
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