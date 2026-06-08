Финпирамида под видом маркетплейса вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды "CVK", которая маскировалась под онлайн-маркетплейс.

По данным ведомства, участникам предлагали "инвестиционные магазины" с различными пакетами и обещанной фиксированной доходностью. Однако реальной торговой деятельности проект не осуществлял.

Для создания иллюзии работы маркетплейса в личных кабинетах пользователей отображались якобы оформленные заказы и «отправки» несуществующих товаров. За это начислялись виртуальные проценты.

Особый акцент делался на реферальной системе: участникам обещали бонусы и подарки за привлечение новых вкладчиков, что ускоряло рост схемы.

Как отметили в АФМ, за счёт активной региональной рекламы, презентаций и массовых мероприятий в схему удалось вовлечь порядка 1,5 тыс. человек.

Организаторы проводили закрытые встречи, торжественные открытия офисов и публичные презентации, которые активно распространялись в социальных сетях и создавали видимость легального бизнеса.

Вывод средств осуществлялся через криптовалютные платформы с последующим переводом на банковские счета.

В ходе оперативных мероприятий заморожены криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Гражданам, пострадавшим от деятельности пирамиды "CVK", рекомендуют обратиться в территориальные департаменты АФМ по месту жительства.

Ранее в Алматы были вскрыты фантомные стройки на 490 млн тенге.

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