Казахстанские каратисты завоевали золото и серебро престижного турнира в Японии

Казахстанские спортсмены Анджей Кинзерский и Антон Зимарев добились исторического успеха на турнире по полноконтактному каратэ Champion of Champions TOP-9, который прошел в Токио, передает BAQ.KZ.

Анджей Кинзерский стал победителем соревнований и получил главный приз в размере 10 миллионов японских иен (около 29 млн тенге). Антон Зимарев завоевал серебряную медаль и 2 миллиона иен (около 5,8 млн тенге).

Особую значимость достижению казахстанцев придает тот факт, что впервые в истории крупнейших турниров по каратэ, проводимых в Японии, в финале встретились сразу два иностранных спортсмена. До этого решающие поединки подобных соревнований традиционно проходили с участием японских каратистов.

Турнир Champion of Champions TOP-9 собрал сильнейших чемпионов мира и прошел с рекордным призовым фондом в 30 миллионов японских иен

Ранее Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного рейтингового турнира по женской борьбе. В заключительной схватке за первое место Бакбергенова уступила польской спортсменке Виктории Холуй.

Также ранее казахстанские таеквондисты взяли бронзу командного Кубка мира в Южной Корее. В сборной выступили Аружан Найманбаева, Аида Таукенова, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

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